"Ciclo infernal" de jogos: a troca de 'bocas' entre dois treinadores do Benfica no Twitter

Marcel Matz e Eugénio Rodrigues, treinadores da equipa masculina de voleibol e feminina de basquetebol do Benfica, trocaram, esta terça-feira, algumas mensagens no Twitter, relativamente ao calendário congestionado que ambas as modalidades estão prestes a enfrentar."A começar um ciclo infernal de 11 jogos em 30 dias", escreveu Eugénio Rodrigues, que recebeu resposta de Marcel Matz: "Chorão. Nós temos 10 mais 10 em novembro. Vai, feliz!", atirou o brasileiro.A conversa prosseguiu com uma tirada de Eugénio Rodrigues: "Com uma equipa amadora, com atletas a faltar às aulas e staff a faltar ao emprego... são 11 que se 'pagam'. Mas vamos por mais e vamos à Benfica", respondeu o técnico da equipa feminina de basquetebol das águias, antes de receber o apoio de Matz: "Força aí! Vão ser 11 vitórias".Na mesma linha, também Eugénio Rodrigues desejou sorte à equipa de voleibol: "Muita força também para vocês. Venham de lá essas vitórias".