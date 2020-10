Co-piloto espanhola de 21 anos morre em acidente no Rali Vidreiro

Uma jovem co-piloto, de 21 anos, morreu este sábado num acidente durante as provas oficiais do Rali Vidreiro 2020, na Marinha Grande. A navegadora competia num carro Peugeot junto de um piloto.



O alerta para o acidente entre veículos da prova foi dado pelas 10h00, obrigando a acionar o helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

No local estão 27 operacionais, apoiados por oito veículos, dos bombeiros e autoridades.



Segundo apurou o Correio da Manhã, houve dois acidentes num curto espaço de tempo. Dois carros embateram no mesmo pinheiro. O troço do acidente foi anulado da prova.



Um popular que estava no local explicou ao CM que "passou um Peugeot que embateu contra um pinheiro, depois passaram mais três carros tendo o quarto veículo embatido no mesmo pinheiro. O primeiro não provocou qualquer ferimento nos ocupantes e no segundo a navegadora ficou logo inanimada".



"O acidente aconteceu na primeira classificativa, logo no início do troço, numa zona que nem era muito rápida, mas numa zona que tinha alguns pinheiros. Infelizmente faleceu. A nossa acção foi eficaz e rápida, em dois ou três minutos estávamos lá, mas não conseguimos evitar a tragédia. A vítima ainda foi reanimada no local. O ambiente é de pesar, estamos a pensar no que vamos fazer em relação à continuidade da prova", afirmou Nuno Jorge, presidente do Clube Automóvel da Marinha Grande.

"Houve um despiste de duas viaturas. A primeira viatura teve o despiste e foi colidir com um pinheiro de médio porte e essas vítimas fora, à posteriori, transportadas e assistidas. O mais grave aconteceu quando houve o segundo embate. O Peugeot da dupla espanhola foi bater no mesmo pinheiro e, infelizmente, isto provocou a morte da navegadora. Os meios foram de imediato accionados. Tiveram uma primeira intervenção onde perceberam que a vítima estava em paragem e houve reanimação. A informação que tenho é que foi feita a reanimação e a intubação no local. Foi logo solicitado meio aéreo ao INEM. Neste período de tempo continuamos com o socorro e infelizmente já não foi transportada de helicóptero porque o óbito aconteceu ainda no local.", explicou o comandante dos Bombeiros Voluntários da Marinha Grande, Vítor Graça.

As provas de qualificação do Rali Vidreiro Centro de Portugal, 6.ª prova do Campeonato de Portugal de Ralis, realizaram-se esta sexta-feira, iniciando-se hoje a prova oficial, que teve partida no Parque da Cerca, no concelho da Marinha Grande, distrito de Leiria.



Comunicado



Entretanto a organização emitiu um comunicado:



"Laura Salvo, co-piloto espanhola, de 21 anos, faleceu esta manhã no decorrer da primeira especial do Rallye Vidreiro Centro de Portugal – Marinha Grande. Uma saída de estrada e um embate na traseira de outro piloto acidentado no mesmo local, vitimou a jovem atleta que neste evento acompanhava Miguel Socias.



O Presidente do Clube Automóvel da Marinha Grande explicou o incidente no LiveStream da competição: 'Infelizmente temos a comunicar um óbito no nosso rali. A concorrente Laura Salvo, que competia como navegadora na Peugeot Rally Cup Iberica, sofreu um acidente logo no início do primeiro troço, acabando por falecer. O Clube Automóvel da Marinha Grande e os respetivos meios de auxilio chegaram ao local em cerca de dois minutos, fazendo todos os possíveis para salvar a jovem concorrente, tentando a reanimação. Os meios levaram a vítima para uma zona onde fosse possível a chegada de um helicóptero de emergência médica, mas a concorrente acabou por falecer no local. Em meu nome, e em nome do Clube Automóvel da Marinha Grande endereço publicamente os meus sentimentos a toda a família, amigos e equipa da vítima.'"



(Notícia atualizada às 12h38)