Rali de Portugal reconhecido como caso de sucesso ambiental

O Rali de Portugal anunciou esta quarta-feira ter sido reconhecido pelo Comité Olímpico Internacional (COI) como "primeiro caso de sucesso do desporto motorizado para a sustentabilidade ambiental", sendo destacado "o trabalho levado a cabo na gestão de resíduos"."Com mais de um milhão de espetadores ao longo dos quatro dias da prova, a rede de voluntários e a colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente e os vários municípios abrangidos foram determinantes para a renovação da certificação ambiental da Federação Internacional do Automóvel", refere o sítio oficial do Vodafone Rally de Portugal.

Apesar de não ser disciplina olímpica, o COI reconhece o desporto motorizado como parte do Movimento Olímpico, acrescenta a organização do Rali de Portugal.

"Através do seu programa de acreditação ambiental, a FIA tem como objetivos reduzir o impacto ambiental das provas do mundial de ralis, sensibilizar a comunidade desportiva para a preservação do meio ambiente e incentivá-la a adotar medidas adicionais de sustentabilidade", relembra o sítio oficial do rali.

Na sequência da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre a importância do desporto no apoio à Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030, o COI criou o Projeto de Sustentabilidade de Federações Internacionais, cujo fim é o de avaliar o trabalho dessas instituições quanto a políticas de sustentabilidade ambiental nos seus eventos.