Confederação do Desporto de Portugal em AG para debater impugnação das eleições

A impugnação às eleições da Confederação do Desporto de Portugal (CDP) vai ser debatida em assembleia geral extraordinária do organismo em 18 de dezembro, no auditório do Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor, em Oeiras.

A reunião magna extraordinária vai ter como ponto único precisamente o recurso de impugnação do ato eleitoral de 20 de novembro - a segunda volta das eleições para os órgãos sociais da CDP - interposto pela Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo (FPLK).

Daniel Monteiro, antigo presidente da Federação Académica de Desporto Universitário (FADU), que liderava a lista A, recebeu 26 votos na segunda volta das eleições do organismo para o quadriénio 2023-2027, contra 24 de Ricardo José, ex-presidente da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas (FPAS), num ato eleitoral que contou com 52 eleitores associados, registando-se ainda um voto em branco e um nulo.

A FPLK evoca o artigo 38.º do número três do capítulo quatro dos estatutos da CDP, no qual se lê que "a Mesa da Assembleia fará o apuramento da votação e declarará eleita a lista que haja obtido a maioria absoluta dos votos expressos".

Daniel Monteiro e Ricardo José disputaram a segunda volta das eleições da CDP, depois de na primeira nenhuma das listas ter conseguido a maioria absoluta.

A lista A, encabeçada por Daniel Monteiro, recolheu então 19 votos, contra 18 da lista C, liderada por Ricardo José, excluíndo da decisão a lista B, liderada pela pró-reitora da Universidade de Coimbra, Filipa Godinho, que reuniu 15 votos.

Logo de imediato, a CDP vai realizar uma segunda assembleia geral, esta ordinária, na qual se destaca a apresentação, discussão e votação da proposta da direção do Plano de Atividades e Orçamento para 2024, a discussão da proposta de admissão de novos associados e a aprovação da ata da reunião de 22 de março, além de um quarto ponto para outros assuntos.