Confederação do Desporto de Portugal lamenta falta de condições de higiene no Centro de Alto Rendimento do Jamor

A Confederação do Desporto de Portugal (CDP) lamentou este domingo a "a falta de condições de higiene" no Centro de Alto Rendimento do Jamor, exigindo ao Governo responsabilidades e um plano de ação urgente."Foi com enorme preocupação e perplexidade que a Confederação do Desporto de Portugal tomou conhecimento, através de relatos de atletas e dirigentes e, mais recentemente, de notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação social, da falta de condições e requisitos mínimos de higiene e salubridade nas instalações do refeitório do Centro de Alto Rendimento do Jamor (CARJ), em Oeiras", escreve o organismo em comunicado."De acordo com os relatos noticiados, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) inspecionou o local há cerca de um mês, na sequência de uma denúncia de atletas sobre infestações de baratas e percevejos, concluindo que os requisitos de higiene não estavam sendo cumpridos naquele equipamento polidesportivo de alto rendimento. Posteriormente, e como consequência, alegadamente foi instaurado um processo de contraordenação "por incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene", estando neste momento a ser "realizadas diligências legais" para o processamento da multa", prosseguiu."Tendo em conta este cenário inaceitável numa infraestrutura fundamental, que tem como missão ser a 'casa-mãe' do desporto português - disponibilizando todas as condições e meios necessários para o desenvolvimento dos atletas de alta competição nacionais - a CDP vem por este meio manifestar todo o seu repúdio em relação a esta situação", informa o organismo."Para a CDP, não é de todo admissível apresentar essa falta de condições a quem eleva o nome de Portugal ao mais alto dos mastros pelo mundo fora. Sabendo que no CARJ se preparam mulheres e homens para representar a nação ao mais alto nível, nas mais variadas modalidades desportivas, apresentando-se como símbolos e exemplos a seguir para as gerações mais novas, é absolutamente necessário e fulcral que esta infraestrutura apresente e disponibilize todas as condições e parâmetros de qualidade necessários para garantir a segurança, o desenvolvimento e a evolução de todos os atletas que dela usufruem", acrescenta."Tendo em conta toda esta lamentável e reprovável situação, e respetivos desenvolvimentos, a CDP, na qualidade da instituição que congrega o movimento desportivo federado português, solicita ao Governo português esclarecimentos sobre as diligências que se encontram em curso, para apurar responsabilidades em relação a este caso grave que afeta e abala as bases do desporto nacional", pede a CDP."Em paralelo, a CDP considera igualmente imprescindível que o Executivo avance com o delineamento e aplicação urgente de um plano de ação de emergência, que contemple as medidas consideradas necessárias para inverter este estado de coisas e devolva ao CARJ todas as condições e dignidade que merece e necessita, para cumprir eficazmente a sua missão no futuro imediato", sublinhou.Recorde-se que 20 de dezembro , o IPDJ reconheceu a existências de alguns problemas no Complexo do Jamor, mas que os mesmos estão a ser solucionados, numa reação depois de Bessone Basto, antigo atleta olímpico e presidente do Algés e Dafundo, ter revelado à CMTV a presença de baratas e percevejos no Centro de Estágio e Residência de Atletas do Centro Alto Rendimento (CAR Jamor) e no Centro Desportivo Nacional do Jamor (CDNJ).