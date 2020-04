Coronavírus: Benfica concorda com fim de campeonatos nas modalidades de pavilhão

O Benfica mostrou-se esta quarta-feira de acordo com o cancelamento dos campeonatos de seniores das modalidades de basquetebol, voleibol, andebol e hóquei em patins, devido à pandemia de covid-19.

"É uma circunstância que lamentamos enquanto clube, mas não podemos estar mais de acordo com ela, porque vem ao encontro daquilo que são a defesa, o interesse e a saúde de todos, dos atletas, e de todas as pessoas e intervenientes do fenómeno desportivo. É uma situação que nos penaliza, mas penaliza-nos enquanto povo porque estamos a sofrer esta pandemia", disse Domingo Almeida Lima, vice-presidente das águias.

As competições nacionais de andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol foram hoje canceladas pelas respetivas federações, num comunicado conjunto, seguindo o desfecho decidido para o futsal, em 08 de abril, pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"A decisão tomada hoje parece-me que é a mais conveniente, até para que atletas estrangeiros que estão ainda no nosso país possam regressar às suas terras, para junto das suas famílias", referiu o dirigente do Benfica, em declarações à estação televisiva do clube.

Para o vice-presidente dos 'encarnados', já havia "a perceção, de há muito, que não havia condições para a realização, num futuro próximo, dos jogos das modalidades de pavilhão".

"Sempre manifestámos a nossa disponibilidade para concluir as respetivas épocas desportivas, desde que existissem condições de saúde para que as mesmas fossem concretizadas. Este desejo concorria com outra realidade que infelizmente nos assola, que é o perigo desta pandemia, o perigo dos contactos entre as pessoas e, portanto, a concretização de jogos, e ainda por cima em pavilhões fechados, era praticamente impossível", assumiu.

Apesar de não haver campeões nestas modalidades, Domingos Almeida Lima fez um balanço positivo da temporada, mesmo que não estivesse a correr "totalmente" como o Benfica desejava.

"Mas estava a ser razoável, podíamos chegar a títulos em pelo menos em três das modalidades cujos campeonatos agora foram encerrados", referiu.

Aquando da interrupção das competições, o Benfica liderava os campeonatos de voleibol e hóquei em patins, era segundo no basquetebol e terceiro no andebol, única modalidade em que os 'encarnados' pareciam afastados da luta pelo título.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 217 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Perto de 860 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 973 pessoas das 24.505 confirmadas como infetadas, e há 1.470 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.