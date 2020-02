Coronavírus: Bilharista vianense Vânia Franco em quarentena voluntária

A bilharista vianense do FC Porto, Vânia Franco, encontra-se em casa (por opção) de quarentena, depois de ter participado EuroTour feminino de Pool, que decorreu em Treviso (Itália). "Sim é verdade. Fui jogar a Itália, a Treviso e voei para Veneza e de Veneza para o Porto. Com tudo o que estava a acontecer lá, achei melhor tomar precauções e ficar em dita quarentena", confirmou Vânia Franco a Record.





A atleta natural de Viana do Castelo foi para Itália na sexta-feira dia 21 de fevereiro e voltou na segunda-feira dia 24. "Não tenho qualquer sintoma, mas mais vale prevenir. Vou cumprir os 14 dias de quarentena", explicou.Vânia Franco disse ainda "que em momento algum desde que saí de Veneza até chegar ao Porto fizeram qualquer tipo de controle".A Itália tornou-se o primeiro país da Europa a estabelecer medidas de quarentena em várias cidades, exatamente um mês depois da China ter feito o mesmo na região que é o berço do coronavírus.Vânia Oliveira Franco, de 41 anos, encontra-se bem e lembra que esta passagem por Itália foi muito positiva. "Desportivamente foi muito bom. Fiquei em 3.º lugar EuroTour feminino de Pool".A capitã de equipa do FC Porto conseguiu o terceiro lugar na 1.ª das cinco etapas do corrente ano do EuroTour feminino de Pool. Venceu quatro dos seis encontros disputados nesta variante do bilhar (disciplina de Bola 9), caindo apenas nas meias-finais, às mãos da consagrada austríaca Jasmin Ouschan.