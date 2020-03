Coronavírus: Circuito mundial de ténis feminino suspenso até 2 de maio

O circuito mundial de ténis feminino anunciou esta segunda-feira a suspensão da competição até 2 de maio, devido à pandemia de Covid-19, uma decisão que inviabilizará a realização de três torneios nas datas previstas.

"Devido à propagação do coronavírus em todo o mundo, os torneios de Estugarda, Istambul e Praga não irão realizar-se nas datas previstas", explica o organismo, com sede em Saint Petersburg, na Florida, na conta oficial no Twitter, precisando que as "competições estão suspensas até 02 de maio".

Na semana passada, a Associação de Tenistas Profissionais (ATP) anunciou a suspensão por um período de seis semanas de todos os torneios dos circuitos principal e 'challenger', pelo mesmo motivo.

No circuito masculino, a suspensão mantém-se até 26 de abril, um dia antes do início do Estoril Open, cujo 'qualifying' começa em 25 de abril.

O coronavírus responsável pela pandemia da Covid-19 infetou cerca de 170 mil pessoas, das quais 6.500 morreram. Das pessoas infetadas em todo o mundo, mais de 75 mil recuperaram da doença.

O surto começou na China, em dezembro, e espalhou-se por mais de 140 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, 331 pessoas foram infetadas até hoje, mas sem registo de mortes, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde.