Coronavírus condiciona desporto português: conheça o impacto em cada modalidade

Já não há volta a dar. Os efeitos do surto do coronavírus já se sentem em praticamente todo o desporto nacional, afetando provas de praticamente todas as modalidades. Das mais mediáticas, como o futebol, às de menor nomeada, já praticamente todas anunciaram medidas que visam ajudar a combater uma epidemia que se tem alastrado de forma bastante rápida um pouco por todo o mundo.





O caso mais sonante, conforme dissemos acima, passa pelo futebol, que viu esta terça-feira a Liga Portugal anuncia a disputa de todos os encontros dos campeonatos profissionais à porta fechada . Além dos jogos dos dois principais escalões disputados à porta fechada, também os jogos das competições nacionais de futsal vão ser disputadas sem público, e foi ainda determinado que "os jogos das provas nacionais seniores não-profissionais de futebol não poderão ter mais de cinco mil pessoas nas bancadas".: Jogos das 25.ª jornadas, a disputar entre sexta-feira (13) e segunda-feira (16) realizam-se à porta fechada: os jogos das provas nacionais seniores não-profissionais de futebol não poderão ter mais de 5 mil pessoas nas bancadas, no cumprimento das recomendações da Direção-Geral de Saúde. Na Liga Revelação, refira-se,: todos os jogos das competições nacionais decorrem à porta fechada;: suspensas todas as provas nacionais entre 14 e 28 de março;Ainda no futebol, há a referir a decisão da seleção italiana em abandonar a Algarve Cup um dia antes da final da prova. Noutro âmbito, foram vários clubes e instituições a anunciarem a decisão de suspender a sua atividade por este surto, destacando-se os casos do Rio Ave , do Dragon Force ou do V. Guimarães . Já Benfica anunciou um plano de contingência , que passa pela suspensão de várias atividades.A semana já tinha começado com o anúncio de segunda-feira por parte da RunPorto do adiamento da Meia Maratona de Braga e de outras duas provas , seguindo-se durante esta terça-feira os adiamentos também da Meia Maratona de Lisboa e também da Corrida do Benfica. Outras provas foram afetadas, como a Taça da Europa de Lançamentos, a disputar em Leiria, onde não estará presente a seleção italiana . Do dia de hoje, mas lá de fora, chegam as notícias do cancelamento da Meia Maratona de Nova Iorque e o adiamento da de Madrid.A FPB anunciou a "realização dos jogos das competições de seniores à porta fechada" por um período indeterminado, ao passo que as "competições nacionais e regionais dos escalões de formação e de todas as atividades de minibasquete" estarão suspensas "entre os dias 11 de março e 3 de abril de 2020". primeira prova afetada pelo coronavírus é a Volta ao Alentejo , que deveria realizar-se na próxima semana, ao ser anunciado o cancelamento.Os jogos dos escalões de formação foram todos suspensos e as partidas de equipas seniores contarão com limitação no número de pessoas presentes nos pavilhões. Segundo nota da Federação "lotação dos pavilhões limitada a 50% da sua capacidade máxima, até um limite de 1000 pessoas no total, incluindo atletas, dirigentes, técnicos, staff de apoio às equipas, equipa de arbitragem e delegados técnicos, representantes federativos/associativos, direções e órgãos sociais das equipas, forças de segurança e proteção, equipas de limpeza e de apoio ao funcionamento das instalações, órgãos de comunicação social e público." Neste âmbito o Benfica-FC Porto agendado para este sábado na Luz será um dos duelos afetados.O encontro Espanha-Portugal, da quinta e última jornada do Europe Championship de râguebi, agendado para 15 da março, em Madrid, vai ser jogado à porta fechada A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa anunciou os cancelamentos do Torneio Transmontano (14 e 15 de março) e o do Torneio Internacional "Cidade da Póvoa de Varzim" (21 e 22 de março).As divisões nacionais de masculinos e femininos seniores vão ser disputados à porta fechada já a partir da próxima jornada. Nesta medida entra também a 'final four' da Taça de Portugal masculina, marcada para Gondomar em 21 e 22 de março.