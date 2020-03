Coronavírus é "castigo divino" para o Ocidente: campeã olímpica russa estala a polémica

Svetlana Khórkina, ex-ginasta russa, considera que o coronavírus é um "castigo divino" pela perseguição que o Ocidente tem feito ao seu país. Na base destas declarações polémicas divulgadas pelo ‘Sport Express’, está o facto de a Rússia ter sido afastada dos Jogos Olímpicos, competição que agora foi adiada devido à pandemia que está afetar o Mundo.





"Do meu ponto de vista, tudo isso aconteceu, pois a Rússia, incluindo os nossos atletas, não podem ser afrontados. Não é coincidência que o nosso hino diga que Deus protege a nossa terra", sublinhou a antiga ginasta artística – vencedora dos Jogos Olímpicos de Atlanta e Sidney –, que rejubila com o facto de a competição que se iria realizar este verão, no Japão, ter sido adiada.Recorde-se que o país está impedido de participar em competições internacionais, numa decisão tomada pela Agência Mundial Antidopagem, depois de se ficar a saber que entidades estatais procuraram camuflar o uso de doping por parte de atletas daquele país. Essa decisão sempre foi vista pela atual deputada como uma forma de os países do Ocidente tentarem condicionar a Rússia.Agora, com o adiamento dos Jogos para 2021, Khórkina pede que, até lá, os responsáveis russos lutem para que o castigo seja retirado aos russos e estes possam marcar presença no Japão no próximo ano.