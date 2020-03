Coronavírus: Nadal e Gasol promovem campanha para arrecadar 11 milhões de euros

O tenista Rafael Nadal e o basquetebolista Pau Gasol iniciaram esta quinta-feira uma campanha para unir os atletas espanhóis com o objetivo de arrecadar 11 milhões de euros e ajudar 1.350.000 pessoas na luta contra a pandemia da Covid-19.

Rafael Nadal e Pau Gasol anunciaram a iniciativa através das redes sociais, nas quais expressam a sua confiança em "unir todos os desportistas espanhóis" em momentos "complicados, tristes e difíceis de explicar", como reconheceu o tenista de Maiorca.

"Sinceramente, estou em casa há alguns dias a pensar em como posso ajudar, contribuir com o meu grão de areia nesta situação que é totalmente nova para todos", explicou Nadal, que também está "a sofrer o impacto da pandemia que mudou a vida de todos".

O vencedor de 19 títulos do Grand Slam e número dois no mundo, afirma que chamou o seu "amigo Pau" para iniciar uma campanha de solidariedade.

"Ele [Pau Gasol] também pensava o mesmo e na hora de iniciar esta iniciativa. Confiamos que todo o desporto espanhol se una", referiu Rafael Nadal.

Pau Gasol, por sua vez, refere na sua mensagem que o mundo está a enfrentar "uma situação sem precedentes" e que, "em maior ou menor grau", todos estão a sofrer as consequências desta "terrível pandemia".

"Principalmente aqueles que estão na linha da frente, os profissionais de saúde, que estão lá para cuidar de pessoas que contraíram o vírus e estão totalmente sobrecarregados e, em muitos casos, sem os meios para fazê-lo", destacou Pau Gasol.

O basquetebolista refere que, juntamente com o "grande amigo Rafa Nadal", dá hoje início a uma campanha para arrecadar fundos para o projeto 'Cruz Vermelha Responde', destinado às pessoas mais afetadas pelo novo coronavírus (Covid-19).

"Queremos alcançar os 11 milhões de euros para atender mais de 1.350.000 pessoas. A minha doação e a do Rafa já está a caminho. Confio que todo o desporto espanhol participe nesta campanha, para que juntos possamos derrotar este vírus. Chegou a hora de obter a nossa maior vitória", conclui Pau Gasol.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais 480 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 22.000.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com quase 260.000 infetados, é aquele onde está a surgir atualmente o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, com 7.503 mortos em 74.386 casos registados até quarta-feira.

Em Portugal, registaram-se 60 mortes e 3.544 infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, que identificou 549 novos casos em relação a quarta-feira.

Dos infetados, 191 estão internados, 61 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram. Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.