Coronavírus: Primeiro jogador na NHL infetado

A pandemia do novo coronavírus chegou esta quarta-feira à NHL (National Hockey League), com a formação canadiana Ottawa Senators a divulgar, em comunicado, o primeiro caso positivo da covid-19 na competição. No entanto, a equipa não divulgou o nome do atleta em questão, referindo somente que tem sintomas ligeiros e está em isolamento.



Em função do caso positivo, toda a equipa dos Senators está em quarentena, com o staff médico a monitorizar o estado de saúde dos atletas.





A NHL suspendeu toda a competição na passada 3ª feira.