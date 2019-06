Courtois trocou de ‘camisola’ com Charles Leclerc

A corrida de Fórmula 1 do passado fim-de-semana, em França, não teve grande história, com Lewis Hamilton a ganhar "nas calmas". Mas nem isso afastou algumas caras bem conhecidas do "paddock", entre elas Thibaut Courtois, guarda-redes do Real Madrid.

O futebolista belga esteve com Carlos Sainz, da McLaren (e adepto do Real Madrid), visitou a "box" da Scuderia Ferrari e ainda trocou de ‘camisola’ com Charles Leclerc, jovem piloto monegasco da Ferrari que esta semana, no G.P. de França, subiu ao lugar mais baixo do pódio.