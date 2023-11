Daniel Monteiro eleito para presidente da Confederação do Desporto

Daniel Monteiro é o novo presidente da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), após eleições realizadas esta segunda-feira.A Assembleia-Geral (AG) eleitoral do organismo para o quadriénio 2023-2027 apurou 26 votos a favor do novo líder, ex-presidente da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), a bater por escassa margem Ricardo José, que somou 24, tendo sido ainda contabilizados um voto em branco e um nulo.Esta segunda volta da eleição, que decorreu na sede da CDP, em Algés, teve a participação de 52 associados que figuravam no Caderno Eleitoral.A nova direção eleita, encabeçada por Daniel Monteiro, conta ainda com Miguel Teixeira, como novo presidente da Assembleia Geral, Luís Ferreira, que liderará o Conselho Fiscal e Luís Paulo Relógio, eleito presidente do Conselho Jurídico.A tomada de posse dos novos órgãos sociais da CDP ocorrerá nos próximos dias, após Carlos Paula Cardoso ter estado 21 anos à frente dos destinos da instituição que congrega o movimento associativo.