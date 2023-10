Daniel Monteiro formaliza candidatura à Confederação do Desporto de Portugal

Daniel Monteiro formalizou este domingo a candidatura à Presidência da Confederação do Desporto de Portugal (CDP).O ex-Presidente da Federação Académica do Desporto Universitário e o membro do Conselho Nacional do Desporto (2015-2019) assume-se assim como a única alternativa, frente aos 2 outros candidatos que integram a atual Direção da Confederação do Desporto de Portugal."Apesar de serem 3 candidaturas, estamos exatamente como há 4 anos: existem as candidaturas dos dirigentes responsáveis pelo estado de irrelevância em que a CDP se encontra, e existe uma candidatura que representa a alternativa que podemos construir", refere Daniel Monteiro.Integram a equipa candidata à Direção, Ana Cristina Vital de Melo, da Federação Portuguesa de Kickboxing e Muaythai, e Miguel Salema Garção, ex-diretor de Comunicação e Marketing dos CTT e Chief Marketing & Sales Officer do Grupo Your.O candidato a Presidente da Mesa da Assembleia Geral é Miguel Teixeira, Presidente do Clube Rugby São Miguel, deputado municipal em Lisboa e ex-membro da Comissão Política Nacional do Partido Socialista. Para Presidente do Conselho Fiscal surge Luís Ferreira, Presidente da Federação Nacional de Squash de Portugal, e para Presidente do Conselho Jurídico o escolhido é Luís Paulo Relógio, advogado, especialista em Direito do Desporto, com vasto currículo no dirigismo desportivo, em órgãos jurisdicionais, de disciplina e de justiça.Quatro anos após as últimas eleições da Confederação do Desporto de Portugal, em que saiu derrotado, por apenas 1 voto, Daniel Monteiro apresenta-se novamente como candidato para as eleições agendadas para o próximo dia 13/11. Nos cadernos eleitorais constam 52 federações desportivas, com direito a voto.Previstas para 13 de novembro, as eleições da CDP devem ser disputadas por três listas, encimadas pelo ex-presidente da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU), Daniel Monteiro, pelo antigo líder da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas (FPAS), Ricardo José, e pela pró-reitora da Universidade de Coimbra, Filipa Godinho.O ato eleitoral vai decorrer na sede da CDP, em Algés, no concelho de Oeiras, entre as 12:30 e as 18:30, e é o único ponto da ordem de trabalhos da Assembleia-Geral deste organismo congregador de federações desportivas nacionais, que foi criado há 30 anos.Carlos Paula Cardoso, de 76 anos, preside à CDP há 21 anos, desde outubro de 2002, quando sucedeu a José Manuel Constantino, atual presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), que se tinha demitido do cargo para encabeçar a liderança do Instituto Nacional de Desporto, precursor do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ).