Daniel Monteiro traça cinco prioridades para o seu mandado como presidente da CDP

Daniel Monteiro apresentou esta tarde na Tribuna de Honra do Estádio Nacional as linhas mestres que conduzem o seu mandato como presidente da Confederação do Desporto de Portugal (CDP), cargo que ocupa há relativamente pouco tempo, depois de vencer as eleições para a sucessão de Carlos Paula Cardoso.





O dirigente traçou "cinco prioridades para o desporto nacional" e que são:- "No atual contexto e organização do Desporto em Portugal, continua sem ser conhecido o que espera o Estado obter de cada uma das organizações desportivas, a curto, médio e longo prazo".- "O financiamento público do Desporto em Portugal, aliado à falta de uma visão política para o setor, tem sido um dos maiores constrangimentos ao seu desenvolvimento e à sua valorização social".- "Apesar do índice de participação desportiva em Portugal vir, progressivamente, a aumentar, a verdade é que a realidade do número de praticantes continua aquém da maioria dos países europeus".- "O serviço público de rádio e televisão é atribuído pelo Estado à Rádio e Televisão de Portugal, S.A. (RTP), através de um contrato de concessão, nos termos da Lei da Televisão e da Lei da Rádio".- "Desde 1976, até à data, os diversos governos constitucionais optaram maioritariamente por uma clara preferência pela associação do Desporto ao Ministério da Educação, mediante a criação de uma Secretaria de Estado, muitas vezes acompanhada do sector da Juventude".- Leia na íntegra o documento que traça as linhas do mandado de Daniel Monteiro como presidente da CDP: