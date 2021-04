Dardos: José de Sousa soma primeiro triunfo na Premier League

O português José de Sousa somou esta sexta-feira o seu primeiro triunfo na Premier League de dardos, em Londres, após bater, por 7-3, Dimitri van Bergh, que liderava a competição à entrada para a 5.ª ronda.

A vitória sobre o adversário belga não foi suficiente, no entanto, para tirar o jogador natural da Azambuja da penúltima posição da classificação geral, com quatro pontos, após somar ainda dois empates e duas derrotas durante a primeira semana do prestigiado torneio.

Sousa foi batido no segundo dia por Gary Anderson (7-5) e no terceiro por Jonny Clayton (7-3), mas empatou 6-6 frente a Rob Cross, na jornada inaugural, e contra Nathan Aspinall, na quarta jornada, num dia em que entrou na história da competição, apesar da divisão de pontos.

Nesse dia, o português conseguiu 11 pontuações de 180 (três triplas de 20) num só jogo, igualando o recorde da Premier League, estabelecido há 11 anos, por Gary Anderson, além de ter sido apenas o segundo jogador no torneio deste ano a ganhar um jogo com apenas nove lançamentos.

Na Premier League de dardos, que teve a sua primeira edição em 2005, os participantes defrontam-se em duas fases de todos contra todos.

No final da primeira fase, os dois últimos classificados são eliminados, enquanto na segunda fase os quatro primeiros passam à final e os quatro últimos ficam pelo caminho.

A final será disputada pelos quatro melhores classificados da segunda fase, na playoff night (noite de playoff), em sistema de eliminatória.

José de Sousa segue, neste momento, na penúltima posição ao fim de cinco rondas da primeira fase, a apenas um ponto de um trio de rivais (Rob Cross, James Wade e Gary Anderson) e com mais quatro do que o último classificado do torneio (Glen Durrant).

A prova atualmente liderada por Jonny Clayton (sete pontos) será retomada em 19 de abril, data na qual o jogador português enfrenta James Wade, no início de uma semana que será, portanto, decisiva para o seu futuro na competição.

A Premier League de dardos é uma competição exclusiva, na qual participam apenas os quatro primeiros classificados da Ordem de Mérito PDC, que engloba os resultados dos últimos dois anos, e seis 'wild cards' escolhidos pela organização, entre os quais se encontra o jogador português.

José de Sousa destacou-se no último ano ao tornar-se no primeiro estreante a vencer o Grand Slam da Professional Darts Corporation (PDC), batendo na final, por 16-12, o inglês James Wade, o mesmo adversário que vai encontrar na próxima ronda da Premier League.

Foi o melhor resultado de sempre de um jogador de dardos português no circuito profissional, a juntar aos triunfos no European Darts Grand Prix, em outubro, e aos Players Championships de Barnsley e Dublin, em 2019.

José de Sousa, de 46 anos, natural da Azambuja, ganhou o cartão de jogador do ProTour em 2019, ano em que deixou de lado a sua profissão de carpinteiro e passou a dedicar-se a tempo inteiro aos dardos.