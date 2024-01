Dardos: Prodígio de 16 anos na final do Campeonato do Mundo

O inglês Luke Littler (168.º do ranking), de apenas 16 anos, continua a causar furor no Mundial de dardos em Londres.Nesta terça-feira, o jovem bateu (6-2) o compatriota Rob Cross (8.º), campeão em 2018, nas meias-finais e tornou-se no mais novo de sempre e atingir a final da competição.O estreante nestas andanças vai agora defrontar Luke Humphries (3º do ranking), que afastou Scott Williams na outra meia-final, por claros 6-0.Recorde-se que português José de Sousa marcou presença neste Mundial, tendo sido eliminado na segunda ronda frente ao sueco Jeffrey de Graaf, por 3-1.