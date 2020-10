Desporto pára quase todo este fim-de-semana: conheça as exceções

Depois de uma reunião muito tensa entre o Secretário de Estado do Desporto e as várias federações desportivas, já há um entendimento no que diz respeito às competições no próximo fim-de-semana, embora tudo ainda esteja sujeito a aprovação por parte da DGS.





No caso do futebol, ficou acordado que serão disputados, além da Liga NOS e da 2.ª Liga, apenas a Liga BPI (seniores femininos) e o Campeonato de Portugal.Nas restantes modalidades coletivas, realiza-se a principal competição de cada federação, tanto em masculinos como femininos, ou seja, escalões secundários e inferiores páram este fim-de-semana.Recorde-se que em causa estão as limitações da circulação entre concelhos, impostas pelo Governo entre sexta e terça-feira, no âmbito das medidas de combate à pandemia.