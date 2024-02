Dois dérbis e um clássico: Pavilhões da Luz vão estar animados

Nuno Resende quer deixar a derrota no Dragão para trás



Norberto Alves lembrou bicampeonato conquistado



Marcel Matz recussa excesso de confiança

Vão ser dias de emoções fortes nos pavilhões da Luz a partir de amanhã. Esta quinta-feira (18h30), o Benfica defronta o Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões de hóquei em patins, um duelo que pode decidir o apuramento para os quartos-se-final da prova. No domingo, os encarnados voltam a receber os leões, desta feita para o campeonato.No sábado (14h30), a equipa de basquetebol defronta o FC Porto na Liga Betclic. Depois (16h30), é a vez do voleibol entrar em ação frente ao Sporting, duas equipas invictas na segunda fase do campeonato.Com vários jogos emocionantes em perspetiva, o Benfica organizou uma conferência conjunta com os três treinadores envolvidos nos dérbis e clássicos dos próximos dias: Nuno Resende (hóquei em patins), Norberto Alves (basquetebol) e Marcel Matz (voleibol)."Estamos em primeiro no grupo e podemos conseguir o apuramento. É um adversário de muito respeito, contra o qual temos tido jogos de enorme qualidade. Já vencemos uma final este ano contra eles [Elite Cup], os dois jogos disputados no Pavilhão João Rocha foram duas derrotas amargas, mas a equipa teve muita competência. É um desafio para os atletas. O pavilhão vai estar cheio. Cabe-nos a nós dar a resposta dentro de campo. Essa resposta exige-se devido ao passado recente.""Aquela segunda parte não é normal. Temos tido jogos de grande competência e aquela 2ª parte é algo que nos preocupa. Cabe perceber nos próximos tempos se é algo mais grave, mas acreditamos que não. Vamos passar momentos de dificuldade, é normal a este nível, mas que quero que mesmo em caso de desvantagem os meus jogadores tenham consciência daquilo que é o plano e apliquem, caso contrário não éramos campeões nacionais.""Preocupa, ninguém pode ficar indiferente. Foram seis golos em 25 minutos… um apagão completo e total da nossa matriz. No Sporting vejo de uma forma diferente. Sofremos sete mas marcámos seis, num jogo muito particular com algumas incidências que para mim tiveram muita influência. Por muito mérito que possam ter os nossos adversários, temos de ser mais eficazes no controlo de algumas situações. Fica muito difícil ganhar jogos quando sofres esses golos. Fomos a melhor defesa no ano passado até à última jornada estávamos nessa posição.""É um fim de semana que mostra bem a dimensão do Benfica. Há quatro clássicos, mas há nove jogos nos nossos pavilhões. O nosso adversário tem muito mérito de estar no 1º lugar, vêm com uma confiança fantástica após eliminarem uma equipa da Bundesliga, o Göttingen. A dinâmica deles, em termos psicológicos, está muito elevada.""O FC Porto tem vários jogadores com muita capacidade de desequilibrar. São muito atléticos e diferentes de nós em alguns aspetos. Isso exige da nossa parte sermos muito coletivos em termos defensivos e ofensivos, reduzindo-lhes o espaço, colaborando muito. Temos de jogar no limite porque eles estão num grande momento. A campanha deles tem sido fantástico, vi o jogo do FC Porto. O Omlid esteve muito bem, mas a equipa deles tem grandes jogadores com capacidade individual.""Conseguimos até ao momento cumprir dois dos cinco objetivos que tínhamos: ganhar a Supertaça e apuramento para a Champions. Falta a Taça da Liga, Taça de Portugal e Campeonato. Queremos chegar aos playoffs num bom momento físico, mental e tático. Queremos chegar ao 1º lugar num campeonato extremamente equilibrado.""O passado transmite-nos o quê? Quando aqui cheguei tivemos seis ou sete derrotas contra o Sporting e no fim qual foi o resultado? Benfica campeão. No ano passado perdemos no Porto e em casa do Sporting? Qual foi o resultado no fim? Benfica campeão. Este campeonato joga-se em playoff e nessa altura temos de estar no nosso melhor. Temos tido algumas lesões, mas não quero desculpas.""Estou confiante, a equipa está a trabalhar muito bem e estamos a trabalhar em algumas situações. Vamos fazer um bom jogo com o apoio da claque. É pena haver jornada dupla, não vou poder ver os jogos todos das outras equipas [risos]. Vou amanhã ver o jogo do Nuno, mas os outros vai ser difícil. Gosto de viver o ambiente do pavilhão e do futebol, mas com um olhar um bocadinho mais técnico.""Estou aqui há cinco anos e meio e nunca me senti seguro. A equipa é muito experiente e conseguimos ter bons resultados neste momento. Temos uma base mais sólida, enquanto o Sporting está noutro projeto. Têm uma equipa mais nova. O nosso projeto é mais estável. Não sinto que os meus jogadores tenham excesso de confiança. Estamos na reta final e todos querem jogar, competem pela posição, cabe-me a mim escolher os melhores jogadores. Tenho a certeza que os resultados nos dão segurança, mostra que somos superiores, mas não interferem para estes jogos.""Não [risos]! No Brasil há basquetebol, enquanto o hóquei eu conheci aqui, mas não consigo perceber os detalhes. Vou lá só para ver. O Rodrigo é meu adjunto e entende muito mais que eu o basquetebol."