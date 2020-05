Domingos Almeida Lima: «Nada vai ser igual nas modalidades de pavilhão do Benfica»

O vice-presidente do Benfica, Domingos Almeida Lima, traçou, em declarações a Record, as linhas gerais daquilo que vai ser o futuro das modalidades coletivas de pavilhão, afetadas pela crise desencadeada pela pandemia do novo coronavírus.





"Nada vai ser igual, pois estamos numa situação extraordinária que afeta o mundo e o país, uma realidade nova. As modalidade colectivas de pavilhão não são auto-sustentáveis, dependem do futebol, e se vai haver cortes no futebol, esses cortes vão estender-se a todos os setores do clube", revelou Domingos Almeida Lima.O dirigente das águias apontou soluções e certezas: "Posso garantir que o eclectismo não vai acabar, apesar da reestruturação orçamental, e as equipas vão continuar a ser competitivas, pois os nossos adversários também terão de fazer um exercício idêntico. Vamos continuar a apostar na formação de uma forma ainda mais efetiva."