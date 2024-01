Doping de Valieva dá ouro aos Estados Unidos na patinagem artística em Pequim'2022

A seleção dos Estados Unidos sagrou-se campeã olímpica de patinagem artística dos Jogos de inverno Pequim'2022, o Japão subiu à prata e a Rússia desceu ao bronze, face à punição por doping da russa Kamila Valieva.

A informação foi dada pela União Internacional de Patinagem (ISU, na sigla inglesa), que publicou uma nova classificação, retirando um máximo de 10 pontos em cada um dos dois eventos da patinadora, mas sem acrescentar um ponto às equipas abaixo da Rússia.

Assim, as russas ficam um ponto à frente do Canadá, seleção que terminou em quarto lugar, com 53 pontos, enquanto a Rússia, com a subtração de 20, passou de 74 para 54, o que lhe permitiu manter-se no pódio, mas em terceiro, e sem medalha para Kalieva.

"A ISU está em contacto com o Comité Olímpico Internacional (COI) e os membros da ISU, no sentido de implementar esta decisão", referiu o organismo.

Uma decisão que o Canadá ainda pode contestar junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), que, na segunda-feira, puniu a patinadora com quatro anos de suspensão, retroativos a dezembro de 2021, após um teste positivo conhecido durante os Jogos Pequim2022.

A adolescente não contestou o resultado positivo do teste realizado em 25 de dezembro de 2021 - foi detetada trimetazidina, substância que melhora a circulação sanguínea, proibida desde 2014 pela Agência Mundial Antidopagem (AMA) -, alegando, na altura, com 15 anos, ser vítima de "contaminação através de talheres" que partilhava com o seu avô, que a levava diariamente aos treinos e que era tratado com esta substância desde que lhe foi colocado um coração artificial.

O TAS, que na altura não tinha evidências definitivas e a autorizou a competir nos Jogos, entendeu agora que a atleta "não conseguiu provar", através de evidências convincentes, de que não se teria dopado "intencionalmente".

As justificações da desportista e dos responsáveis da sua seleção foram contrariadas com o facto de também terem sido encontrados vestígios de outras substâncias usadas para melhorar o rendimento, no caso l-carnitina e hypoxen.