Doping em Espanha: WADA ameaça com "consequências" após escândalo de positivos ocultados

We issued a statement following recent media reports on allegations concerning the National Anti-Doping Organization of Spain. We strongly reject the implication that we would ever turn a blind eye to any valid cases. All cases have been repeatedly followed up and some are still… — WADA (@wada_ama) January 5, 2024

Em ano de Jogos Olímpicos, o desporto espanhol vive um período de incerteza por conta de um escândalo relativo ao sistema antidoping do país, depois das revelações feitas pelo 'Relevo', que davam conta de conduta imprópria por parte da agência nacional (CELAD) nos últimos cinco anos. Casos positivos ocultados, notificações atrasadas para que os atletas não fossem suspensos e até mesmo exceções médicas atribuídas de forma retroativa para 'mascarar' controlos adversos. Muito foi revelado por essa investigação e agora a WADA veio mesmo a público tomar uma posição forte.Através de comunicado, a entidade máxima do sistema antidoping mundial assegura estar a seguir há vários meses os "problemas relacionados com o CELAD, incluindo várias questões relacionadas com testes e gestão de resultados" e garante ter feito uma advertência para que haja avanços urgentes nos casos que se encontram de momento parados. Na mesma nota, o organismo mostra-se preocupado com a forma como a lei antidoping é gerida em Espanha e deixa a entender que irá pedir uma alteração da mesma, de forma a ficar conforme os pressupostos internacional. É ainda apontada a ocorrência de vários resultados adversos em outubro, que não foram declarados, o que poderá levar a eventuais investigações.Por outro lado, no mesmo comunicado a WADA dá voz ao presidente do organismo, que se mostra bastante crítico. "Estamos há muito tempo bem a par dos problemas graves do sistema antidoping espanhol. Estou desapontado com a falta de cooperação do CELAD na tentativa de melhorar o sistema para os atletas espanhóis. O facto de haver casos positivos que não foram geridos de forma atempada, apesar do regular seguimento da WADA, é algo inaceitável", assume Witold Banka, numa declaração na qual promete uma investigação a todas estas matérias, com uma certeza: "Se não houver uma gestão rápida e eficaz, haverá consequências significativas para o desporto espanhol."De acordo com investigação do 'Relevo', o CELAD terá ocultado alguns controlos positivos, como o do velocista Patrick Chinedu Ike, que mesmo assim continuou a competir sem qualquer impedimento. Houve ainda casos de notificações feitas (por carta) ao 365.º dia, o período limite para o envio das mesmas, o que por consequência fazia com que a punição não pudesse ser aplicada. E ainda a situação da maratonista Majida Maayouf (recentemente recordista nacional), que terá obtido uma exceção médica com efeitos retroativos no passado, o que lhe terá permitido justificar a deteção de substâncias proibidas.