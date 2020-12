É fã de Shaquille O’Neal? Ferrari do ex-NBA está a ser leiloado

Se é fã de Shaquille O’Neal, saiba que o Ferrari F355 F1 Spider que aparentemente terá conduzido está à venda num portal de leilões americano até à próxima quarta-feira.

Construído em 1998, o exemplo pintado em prateado, e com jantes Giovanna de 19 polegadas, tem modificações que não encontrará em mais nenhum modelo desta série.

A alteração mais visível está no próprio habitáculo do super carro: o ex-basquetebolista da NBA pediu para "alargá-lo" para conseguir encaixar os seus 2,16 metros de altura dentro do carro.

Essa mudança obrigou a recolocar o depósito de combustível à frente, e a substituir a capota flexível original do descapotável.

Os "arranjos" realizados incluíram também a substituição dos assentos por bancos equipados com arneses de competição, e gravados com o logótipo do Super-Homem nos encostos de cabeça.

A movê-lo está um bloco V8 de 3.5 litros naturalmente aspirado, com os 380 cv e 363 Nm a serem passados às rodas traseiras por uma transmissão manual automatizada de seis velocidades.

O desempenho em estrada é emocionante o suficiente para ficar com a pele arrepiada: menos de cinco segundos para bater nos 100 km/hora, e uma velocidade máxima de 295 km/hora.

Com 11.900 quilómetros no hodómetro, o Ferrari F355 F1 Spider está no portal Bring a Trailer sem valor de pré-reserva.

A pouco mais de dois dias do encerramento do leilão, 37.703 euros é a licitação mais elevada do momento, mas é um valor que nem sequer reflecte o valor do super carro.

Autor: Aquela Máquina