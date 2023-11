Eleições para Confederação do Desporto de Portugal terão segunda volta

O ato eleitoral aos órgãos sociais da Confederação do Desporto de Portugal (CDP) decorreu esta segunda-feira, sem que nenhuma das listas candidatas atingisse a maioria absoluta dos votos expressos.Desta forma, na próxima segunda-feira, dia 20 de novembro, as Listas A (Daniel Monteiro) e C (Ricardo José) irão novamente a votos para se determinar quem irá liderar a instituição nos próximos quatro anos. Filipa Godinho (lista B) fica assim pelo caminho.- Lista A (liderada por Daniel Monteiro) – 19 Votos- Lista B (liderada por Filipa Godinho) – 15 Votos- Lista C (liderada por Ricardo José) – 18 VotosAs duas listas que irão disputar a segunda volta têm como candidatos à presidência do organismo o ex-presidente da Federação Académica do Desporto Universitário, Daniel Monteiro, e Ricardo José, ex-presidente da Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas.Daniel Monteiro faz-se acompanhar na sua lista às eleições da Confederação por Miguel Teixeira, candidato a presidente da Assembleia Geral, Luís Ferreira, candidato a presidente do Conselho Fiscal e por Luís Paulo Relógio, candidato a presidente do Conselho Jurídico.Na lista apresentada por Ricardo José figuram ainda Alexandre Mestre, como candidato a presidente da Mesa da Assembleia Geral, Adélio Costa como candidato a presidente do Conselho Fiscal e José Fanha Vieira para presidente do Conselho Jurídico.De recordar que estas eleições marcarão o fim de uma presidência de 21 anos de Carlos Paula Cardoso à frente dos destinos da Confederação do Desporto de Portugal, instituição que congrega o movimento desportivo nacional.