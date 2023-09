Equipa portuguesa em ação no campeonato espanhol de hóquei no gelo

Foi apresentada esta quinta-feira a nova temporada do campeonato espanhol de hóquei no gelo e uma das grandes novidades passa pela presença, pela primeira vez, de uma equipa... portuguesa. Trata-se do HC Porto, que garantiu a entrada na competição do país vizinho ao abrigo de um acordo entre a Federação de Desportos de Inverno de Portugal e a Real Federación Española de Hockey Hielo, e que, curiosamente... já disputou a sua partida de estreia.Foi na terça-feira, diante do SH Majadahonda, em Madrid, num encontro no qual perdeu por 8-1. A partida, refira-se, era referente à 8.ª jornada da competição. Este fim de semana, os portuenses defrontam o c, no sábado, pelas 21 horas.