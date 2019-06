Escalada: Nacional de Dificuldade 2019 promete confronto ibérico

O Campeonato Nacional de Escalada de Dificuldade 2019 conta com algumas inovações importantes e a participação de alguns escaladores espanhóis de nível internacional que prometem dar muito trabalho ao campeão nacional André Neres.

Mais uma vez, a melhor parede de escalada do género em Portugal, no Jamor, decidirá os campeões nacionais de escalada de Dificuldade, este sábado, dia 15 de Junho, e desta vez, com importantes convidados vindos de Espanha.

O multicampeão nacional André Neres terá pela frente, além de um contingente nacional que se espera reforçado em quantidade e qualidade, vários atletas do país vizinho, com destaque para o tricampeão espanhol de Dificuldade Javier Cano, que chega acompanhado do campeão nacional de iniciados Javi Paredes, da sua irmã Maria Paredes e o campeão júnior de boulder, Pablo Calavera.

Presenças que, de acordo com André Neres, são um testemunho da qualidade do trabalho desenvolvido pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal na escalada.

"A vinda destes atletas espanhóis é um importante reconhecimento da qualidade da nossa organização", diz Neres, que revela algumas mudanças que considera "muito importantes" no incremento de qualidade deste campeonato:

"Temos boas expectativas de participação nesta prova que, apesar de atrair menos gente que a variante de Boulder, mais comercial, é mais espetacular e a que me motiva mais. Depois, a federação [FCMP] conseguiu fazer um investimento muito importante em material e temos novos equipadores, liderados pelo Pedro Alves, que prometem construir desafios novos aos escaladores."

Javier Cano, por seu turno, mostrou-se igualmente muito entusiasmado com esta incursão portuguesa: "Soube desta competição através do André [Neres] e foi ele quem me motivou mais a participar neste campeonato. E penso que é um bom evento para treinar para as nossas provas domésticas e para as competições internacionais também."

"Javi" Cano, cujo objetivo assumido é continuar a série de títulos em Espanha e classificar-se no "top 20" mundial, também sonha com uma presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020: "Sim, é um sonho muito grande, embora saiba que é muito difícil. Mas seria um feito pessoal muito grande e bom para o meu pa´s também, claro."

Quanto à relação com Portugal, Cano diz que tem sido sempre "muito bem recebido": "Conheço bem o André Neres e o Pedro Pato e tanho boa relação com a comunidade escaladora em Portugal, sou sempre bem recebido quando venho escalar cá. Para este Nacional, estou muito entusiasmado e sei que têm uma boa parede e material de qualidade internacional. Vai ser um excelente treino competitivo. Objetivos? Encadear todas as vias, isso é o principal."