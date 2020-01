Esquiador italiano pensava que aplausos eram para si... até reparar em Kinsey Wolanski

O esquiador italiano Alex Vinatzer certamente não vai esquecer tão cedo a sua segunda corrida na Taça do Mundo, da Áustria, que se realizou este fim de semana e na qual terminou no 6.º lugar.





Ficou conhecida na final da Liga dos Campeões e agora foi para os desportos de inverno



A história é simples mas muito caricata. Vinatzer passa a meta e ouve os aplausos do público, pensando ter conseguido o tempo necessário para passar a liderar a prova começa a festejar.Mas a realidade não era bem aquele que Vinatzer pensava. É que mesmo antes do esquiador italiano ultrapassar a meta, Kinsey Wolanski , que ficou famosa por ter invadido a final da Liga dos Campeões no ano passado, também por ali andava... E as palmas eram para a modelo de 23 anos.Resultado: ela foi retirada da pista pelos segurança; ele terminou em 6.º lugar e com uma selfie para mais tarde recordar."Ahh, parece que eu tenho uma nova namorada: 6º lugar em Schladming e provavelmente uma das melhores fotos de todos os tempos", escreveu no italiano no Instagram.