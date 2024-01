Esquiadores portugueses estrearam-se nos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O esquiador Emeric Guerillot terminou este domingo no 32.º lugar a prova de Super G dos Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno, no dia da estreia de Portugal na competição que decorre em Gangwon, na Coreia do Sul.

Os jovens portugueses, de 16 anos, iniciaram hoje a participação no evento, que começou na sexta-feira e decorre até 1 de fevereiro, com Nahia Vieira da Fonte, também em Super G de esqui alpino, na qual foi 48.ª e penúltima classificada - sete não concluíram a descida - , com o tempo de 01.02,30 minutos.

"Foi uma ótima corrida apesar do nevoeiro, porque havia um ótimo percurso e boa neve. Estou ainda dececionada comigo e insatisfeita porque não esquiei bem e tive um mau resultado", lamentou Nahia da Fonte, após a prova vencida pela italiana Camilla Vanni (53,54 segundos).

Pouco depois, Emeric Guerillot foi o segundo luso em competição em Super G, também na pista do Jeongseon High 1 Ski Resort, conseguindo o 32.º posto entre os 49 classificados, com o tempo de 56,79, a 02,37 segundos do vencedor, o alemão Benno Brandis (54,42).

"Estou contente com a minha prestação de hoje, consegui esquiar sem erros. O traçado era muito sinuoso na primeira secção e aos poucos ia ficando mais reto. Estou feliz com esta experiência. Espero repetir o feito amanhã [na segunda-feira] no combinado alpino que será em duas mangas, primeiro o Super G e depois o Slalom", afirmou Emeric Guerillot.

Os dois portugueses vão voltar a competir na segunda-feira, no combinado alpino, enquanto Jéssica Rodrigues, Francisca Henriques, Martim Vieira e Manuel Piteira vão disputar a prova de 500 metros de patinagem de velocidade no gelo.