Federação Portuguesa de Columbofilia distribui material de proteção

A Federação Portuguesa de Columbofilia (FPC) anunciou que distribuiu material de proteção individual pelas 14 associações distritais filadas no país, sendo que foram entregues viseiras e álcool gel desinfetante, que será distribuído pelas cerca de 300 coletividades associadas.





A entrega deste material de proteção decorreu no âmbito do projeto Asas Solidárias, criado pela FPC na sequência da pandemia de Covid-19 para responder à necessidade de angariação de material de proteção individual, como máscaras, luvas e viseiras, para os columbófilos portugueses que neste momento são cerca de 10 mil. Assim, a FPC contou com a parceria de várias empresas e entidades, como a GPLoft, a Benzing, a Pedro Porto e a equipa Sobrinca.Foram distribuídas 1.600 viseiras de proteção individual e 500 litros de álcool gel desinfetante, o que permite, no imediato, equipar cada coletividade com cinco viseiras e dois litros de álcool gel. A medida visa reforçar a proteção e garantir que todos os columbófilos possam praticar a modalidade em segurança, seguindo as indicações das autoridades de saúde e do plano de contingência implementado pela FPC.A atividade desportiva columbófila foi retomada na segunda-feira, 4 de maio.