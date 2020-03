Federação Portuguesa de Motonáutica suspende dois mundiais e um europeu

A Federação Portuguesa de Motonáutica confirmou, esta quinta-feira, em comunicado emitido na página do Facebook, o adiamento do Europeu e do Mundial de Aquabike, provas que iriam realizar-se em Penafiel e Portimão, respetivamente, bem como o Mundial de Fórmula 1, que também teria lugar em Portimão, de modo a "minimizar a evolução e consequências" do surto de coronavírus (COVID-19).





"Enquanto associação com utilidade pública desportiva, é dever da Federação Portuguesa de Motonáutica não ignorar as diretrizes das autoridades nacionais competentes a respeito dos casos registados de COVID-19 em Portugal.No seguimento da consulta feita aos respetivos municípios, e da seriedade e importância que as medidas profiláticas - já adotadas no desporto em geral e na motonáutica em particular - nos merecem, tornou-se evidente que a responsabilidade social da atuação da FPM deve ultrapassar o plano desportivo, e evidenciar o objetivo de protegere todos os que contactam com as nossas modalidades.Com o sentido de contribuir para minimizar a evolução e as consequências deste surto, foi decidido o adiamento, para data a determinar, das seguintes provas:Europeu de Aquabike - Penafiel (anteriormente prevista para 24 a 26 de abril);Mundial de Aquabike - Portimão (anteriormente prevista para 01 a 03 de maio);Mundial de F1 - Portimão (anteriormente prevista para 08 a 10 de maio);A Federação Portuguesa de Motonáutica espera a compreensão dos seus agentes desportivos, organizadores, e público em geral, afetados por esta decisão, e apela à observância das recomendações e boas práticas das autoridades nacionais de saúde, confiando que só com a colaboração de todos se poderá normalizar a vida em sociedade, e, bem assim, devolver o cumprimento do seu calendário oficial a todos os apaixonados pelo desporto náutico", pode ler-se.