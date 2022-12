Federações de taekwondo e escalada passam a ter estatuto de utilidade pública

As federações desportivas de taekwondo e escalada viram esta terça-feira ser-lhes atribuído o estatuto de utilidade pública, distinção aprovada na reunião do Conselho Nacional do Desporto (CND), que decorreu em Lisboa.

A reunião, presidida pelo secretário de Estado da Juventude e do Desporto, teve como principal conclusão a concessão do estatuto à Federação Portugal Taekwondo (PORTKD) e à Federação Promotora de Escalada de Competição.

A PORTKD "passa a deter os poderes públicos para dirigir, regulamentar e enquadrar esta modalidade olímpica em regime de exclusividade" refere a note divulgada pelo CND após a reunião. Conclusão igual é apresentada para a Federação Promotora de Escalada de Competição.

A reunião do CND permitiu ainda a eleição da jurista Sofia Ribeiro Branco para vogal do Conselho Diretivo do Tribunal Arbitral do Desporto.

O CND tem por missão a elaboração, no âmbito da execução das políticas definidas para a atividade física e para o desporto, de pareceres ou recomendações que lhe sejam solicitados, zelar pela observância dos princípios da ética desportiva e exercer as competências inscritas na lei.