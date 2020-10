Federações reunidas com secretário de Estado para definir competições no fim-de-semana

As várias federações desportivas estão nesta altura reunidas com o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, no sentido de determinar como serão as competições no próximo fim-de-semana. Recorde-se que o Governo determinou a limitação da circulação entre concelhos, por causa da pandemia, e o adiamento dos jogos está em cima da mesa.





Numa primeira fase da reunião, sabe, apenas estavam garantidos os encontros de futebol da Liga NOS e da 2.ª Liga, mas nos últimos minutos, em virtude da pressão de várias federações, a solução foi reaberta e os jogos das principais divisões de outras modalidades podem ser viabilizados, em masculinos e femininos.Seja como for, há clubes que já cancelaram treinos e a Oliveirense, em basquetebol, até já anunciou o adiamento dos jogos que tinha para este fim-de-semana.A contestação às medidas idealizadas pelo Governo é grande, mas a subida de casos de covid-19 não ajuda às pretensões das várias federações. Algumas apresentam como argumento a falta de datas para cumprir os calendários, ao passo que outras não querem um tratamento diferenciado do futebol.Ainda assim, é bastante provável que várias competições desportivas de escalões secundários das várias modalidades não se realizem este fim-de semana.