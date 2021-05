Fernando Gomes saúda Sporting pela vitória na Liga Europeia de hóquei em patins

A Federação Portuguesa de Futebol informou este domingo, em nota divulgada no site oficial, que Fernando Gomes felicitou a equipa do Sporting pela conquista da Liga Europeia de hóquei em patins, bem como os atletas portugueses (Teresa Portela, Joana Vasconcelos e Fernando Pimenta) que conquistaram medalhas na Taça do Mundo de canoagem.





"O presidente da FPF felicita o feito alcançado pelos leões e destaca ainda o desempenho dos outros clubes portugueses em prova. Fernando Gomes congratula ainda os medalhados lusos na Taça do Mundo", pode ler-se.