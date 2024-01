Fernando Ruas: «É uma sementeira para o futuro da região»

É já hoje que se realiza a Gala de Abertura de Viseu como Cidade Europeia do Desporto em 2024. Um tiro de partida com o qual Fernando Ruas, presidente da CM Viseu, quer "galvanizar o município e toda a região" para um ano com especial atenção à atividade física. Às 17h30, no Pavilhão Multiusos de Viseu, a gala contará "com cerca de mil participantes", algo que muito orgulha o edil.

"Somos uma comunidade intergeracional, desde as crianças mais pequenas aos séniores. Temos também uma série de modalidades disponíveis na região, que vão desde os desportos motorizados ou o tiro, até às artes marciais, por exemplo. São muitas", vincou a Record, ilustrando assim aquela que é, a seu ver, a grande vantagem do epípeto de Cidade Europeia do Desporto: "Eu entendo isto como uma espécie de sementeira para a região. Veremos mais adiante os frutos que surgem daqui, mas estou convencido de que no final do ano a sementeira dará resultados, com mais praticantes, com novas experiências, certamente que sim."

Até à altura do balanço, Fernando Ruas conta que as 13 personalidades da região escolhidas como embaixadores de Viseu Cidade Europeia do Desporto ajudem a "levar o nome e a sua ideia mais longe, como de resto fazem sempre". Entre eles estão os internacionais portugueses João Félix e António Silva, assim como o selecionador de futebol feminino, Francisco Neto.



Ficam os hábitos e as estruturas



Fernando Ruas mostrou-se "confiante" de que a iniciativa, "pela sua vivência ao longo de todo o ano", deixará sobretudo dois tipos de marcas: os hábitos e as estruturas. "Que as pessoas sintam que têm mais motivos para fazer atividade física, mais prática, que fiquem hábitos desportivos. E depois, que fiquem também algumas das nossas estruturas, que serão ou já foram requalificadas. Comecei a minha atividade camarária nos anos 90 do século passado e posso garantir que a realidade agora é bem diferente. Que os nossos cerca de 100 mil habitantes vinquem hábitos saudáveis ou melhor, ainda mais saudáveis, pois fomos distinguidos recentemente como município da longevidade, do envelhecimento ativo, o que muito nos alegra."