Festival Olímpico da Juventude Europeia conta com 73 portugueses em 10 modalidades

O Festival Olímpico da Juventude Europeia (FOJE), em Maribor, na Eslovénia, vai contar com 73 atletas portugueses nas provas de andebol, atletismo, ciclismo de estrada e de montanha, ginástica artística, judo, natação, ténis, basquetebol 3x3 e skateboarding.

A prova, organizada sob a égide dos comités olímpicos europeus, contará com mais de sete dezenas de atletas lusos, com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos, e junta cerca de 2 500 atletas de perto de meia centena de países numa prova que se disputará na Eslovénia.

"Vamos repetir alguns dos atletas que estiveram na edição anterior. Isto normalmente não acontece, porque o FOJE realiza-se de dois em dois anos", anunciou, na sede do Comité Olímpico de Portugal (COP), a chefe de missão, Catarina Monteiro, a principal novidade para a edição de 2023 do FOJE.

Para um evento que, para muitos dos atletas participantes, representa a primeira experiência num evento internacional desta dimensão, Portugal terá como porta-estandartes dois dos medalhados da edição de 2022, em Banská Bystrica, na Eslováquia.

Tatiana Pereira, do triplo salto, e Gabriel Sequeira, capitão da equipa masculina de andebol, transportarão a bandeira nacional e serão dois dos atletas que compõem a delegação portuguesa, esta sexta-feira apresentada, podendo repetir a medalha alcançada na edição do ano passado de uma competição que já contou com vários atletas ilustres.

"Patrícia Mamona, Nelson Évora, Fernando Pimenta, Sérgio Paulinho, Nelson Oliveira e, até, Cristiano Ronaldo", elencou Catarina Monteiro, orgulhosa por ter trabalhado com vários nomes grandes do desporto português nos últimos 20 anos.

Uma dessas atletas foi Diana Gomes, atual presidente da Comissão de Atletas Olímpicos.

"Há exatamente 20 anos, com toda a candura e sem me aperceber da importância daquele momento, foi com aquele primeiro abraço à Catarina Monteiro, chefe de missão do COP, que dei o meu primeiro passo em direção a esta casa que nos acolhe esta sexta-feira. Foi o FOJE que me abriu horizontes", salientou Diana Gomes, recordando os tempos em que representou Portugal no FOJE.

O presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, apelou à responsabilidade de cada atleta presente, aconselhando-os a "aproveitar a experiência".

"Mais do que uma representação na vossa modalidade, vocês estão a representar Portugal e isso é uma enorme responsabilidade, mas estou certo de que vocês estarão à altura dessa responsabilidade e desejo-vos, naturalmente, as maiores felicidades", declarou o responsável máximo pelo olimpismo nacional.

O presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ), Vítor Pataco, optou por um discurso semelhante, com uma mensagem de incentivo para os 73 atletas que representarão Portugal na edição 2023 do FOJE.

"Se se sentirem orgulhosos de terem alegria e determinação, seguramente que as coisas irão correr bem para vós e, por isso, também vão correr bem para nós, que sentimos orgulho em ter representantes tão jovens e também tão importantes", enalteceu o alto dirigente.

Em Banská Bystrica2022, Portugal conseguiu cinco medalhas, com uma prata (Tatiana Pereira, no triplo salto) e quatro bronzes (Nuno Cordeiro, nos 800 metros, Bubacar Júnior, no salto em altura, a equipa masculina de andebol e a judoca Fábia Conceição, em -78 kg).

A edição de maior sucesso para Portugal teve lugar em 2005, em Lignano Sabbiadoro, com nove medalhas, entre elas um ouro num quarteto, na canoagem, que incluía o duplo medalhado olímpico Fernando Pimenta.

Outros atletas ilustres que foram ao pódio no FOJE incluem Liliana Cá, Arnaldo Abrantes e Diana Gomes, em Paris2003, ou Nelson Évora, em Murcia'2001, onde Cristiano Ronaldo também fez parte da equipa de Portugal que participou no torneio de futebol.

O lançador Marco Fortes e o ciclista Sérgio Paulinho, que conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos Atenas2004, foram também atletas participantes na competição.

O Festival Olímpico da Juventude Europeia arranca no domingo e termina a 29 de julho, em Maribor, na Eslovénia.