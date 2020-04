Foi um fiasco na NBA e tenta agora a sorte no octógano

Royce White chegou à NBA em 2012, depois de ter sido escolhido pelos Houston Rockers na 16.ª posição do draft, mas a verdade é que nunca chegou a fazer sequer um jogo com a camisola da formação de Texas. Diz que foi ostracizado por falar abertamente sobre saúde mental.





O jogador, de apenas 29 anos, sempre sofreu com problemas de saúde mental, principalmente ansiedade, além de ter um medo terrível de voar. Mas agora, seis anos depois de ter deixado a NBA, resolveu assumir a troca os campos e os pavilhões pelo octógono, pois quer ser lutador de MMA.Royce White, que faz capa da revista Sports Illustrated, começou a treinar mais afincadamente em 2018 com vista a entrar nos desportos de combate e planeia fazer a sua estreia ainda este ano."Como jogador de basquetebol dei-me conta da deterioração do espírito competitivo e dos valores da competitividade. O entretenimento e os dólares superam a competitividade em muitos níveis. As artes marciais mistas não são um negócio. São entretenimento, mas ao mesmo tempo não apenas isso. São o nível mais alto de competição, o nível mais puro", contou Royce White à Sports Illustrated.