'Gigante' do culturismo explica dieta: «Hoje comi omelete com chocolate preto»

Jamie Christian Johal é conhecido como 'O Gigante', ou não fosse ele um dos culturistas mais altos do Mundo. Numa entrevista ao jornal inglês 'The Sun' Johal conta como se prepara para o 'Mr. Olympia 2021', com uma dieta de 6.400 calorias por dia.



'O Gigante', de 136 kg e 1,95 metros, que compete na Federação Internacional de Culturismo e Fitness, explica que gasta 300 euros por semana em comida e que paga 600 euros à mulher para que ela não só cozinhe a sua comida como também o ajude a cumprir a dieta. Ingere sete refeições por dia.





"Chamo-lhe [à dieta] metade, metade porque a variedade é o condimento da vida. Esta manhã comi uma omelete, mas não conseguia decidir o que colocar por cima, por isso comi metade com molho de tomate e mostarda e a outra com chocolate preto", relata Jamie Christian Johal, que se estreou nestas andanças em 2011, com menos 40 kg."O corpo é um animal complexo e a preparação para uma prova pode ser muito diferente da seguinte. Trata-se de colocar o corpo e a mente a trabalharem juntos", explica 'O Gigante', que se compara ao Super Homem, no Instagram.Eis o exemplo de um menu diário do culturista:- Aveia, banana, manteiga de amêndoa e proteína em pó.- Peru e massa.- Creme de arroz e proteína em pó.- Flocos de arroz, marmelada e banana.- Hambúrguer com batatas cozinhadas no forno- Salmão com massa.- Batido rico em calorias.