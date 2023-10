Goalball: Campeão CAC defronta o Sporting na 1.ª jornada da Liga Portugal OZ Energia

O sorteio da Liga Portugal OZ Energia de Goalball realizou-se esta segunda-feira, uma competição que contará a participação de seguintes equipas: ACAPO Delegação Lisboa, Associação Jorge Pina, Castêlo da Maia Ginásio Clube, Clube Atlético e Cultural, Futebol Clube do Porto, Sporting Clube de Portugal e ainda as equipas B do Castêlo da Maia e Sporting.A competição, organizada pela ANDDVIS (Associação Nacional de Desporto para Pessoas com Deficiência Visual), tem início no próximo dia 28 de outubro em Leiria, onde o campeão nacional CAC defronta o Sporting.São apurados para a segunda fase as cinco melhores classificadas.A fase de campeão será disputada a 13 de abril, no Pavilhão Paz e Amizade em Loures.Foi ainda conhecida a Comissão Técnica, que será composta por Márcia Ferreira e Tiago Oliveira.11:30 Sporting Clube de Portugal B - Castêlo da Maia Ginásio Clube12:40 Clube Atlético e Cultural - Sporting Clube de Portugal13:50 Futebol Clube do Porto - Associação Jorge Pina15:50 Castêlo da Maia Ginásio Clube B - ACAPO Delegação Lisboa17:00 Clube Atlético e Cultural - Castêlo da Maia Ginásio ClubePavilhão Municipal da Quinta do Conde | Sesimbra11:30 ACAPO Delegação Lisboa - Clube Atlético e Cultural12:40 Associação Jorge Pina - Castêlo da Maia Ginásio Clube B13:50 Sporting Clube de Portugal - Sporting Clube de Portugal B15:50 Castêlo da Maia Ginásio Clube - Futebol Clube do Porto17:00 Associação Jorge Pina - ACAPO Delegação LisboaPavilhão Municipal do Forte da Casa | Vila Franca de Xira11:30 Castêlo da Maia Ginásio Clube - Sporting Clube de Portugal12:40 Castêlo da Maia Ginásio Clube B - Futebol Clube do Porto13:50 Clube Atlético e Cultural - Associação Jorge Pina15:50 Sporting Clube de Portugal B - ACAPO Delegação Lisboa17:00 Sporting Clube de Portugal - Castêlo da Maia Ginásio Clube B18:10 Castêlo da Maia Ginásio Clube - Associação Jorge PinaPavilhão Municipal do Forte da Casa | Vila Franca de Xira10:00 Associação Jorge Pina - Sporting Clube de Portugal B11:30 Castêlo da Maia Ginásio Clube B - Castêlo da Maia Ginásio Clube12:40 Futebol Clube do Porto - Clube Atlético e Cultural13:50 ACAPO Delegação Lisboa - Sporting Clube de Portugal15:50 Castêlo da Maia Ginásio Clube B - Sporting Clube de Portugal B17:00 Futebol Clube do Porto - Sporting Clube de PortugalPavilhão Municipal de Ermesinde | Valongo11:30 Sporting Clube de Portugal B - Futebol Clube do Porto12:40 Clube Atlético e Cultural - Castêlo da Maia Ginásio Clube B13:50 Castêlo da Maia Ginásio Clube - ACAPO Delegação Lisboa15:50 Sporting Clube de Portugal – Associação Jorge Pina17:00 ACAPO Delegação Lisboa – Futebol Clube do Porto18:10 Sporting Clube de Portugal B – Clube Atlético e Cultural1.ª Jornada - 10 de fevereiroPavilhão Municipal de Guifões | Matosinhos11:30 1º-4º12:40 2º-3º14:50 1º-5º16:00 3º-4º18:00 2º-5ºPavilhão Desportivo de S. Romão do Coronado | Trofa11:30 4º-5º12:40 1º-3º14:50 2º-4º16:00 3º-5º18:00 1º-2º13 de abril – Pavilhão Paz e Amizade | Loures11:30 1º-4º12:40 2º-3º14:50 1º-3º16:00 2º-4º18:00 3º-4º19:10 1º-2º