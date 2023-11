Goalball: Portugal esmagador no primeiro dia dos Blind Games

A seleção nacional masculina de goalball conquistou o primeiro lugar na fase de apuramento dos Blind Games, torneio internacional que decorre em Paredes.A seleção liderada por Márcia Ferreira abriu o dia contra a seleção da Bélgica (5º classificada nos Jogos Paralímpicos de Tóquio) com uma vitória por 11-7, tendo estado a perder por 1-6 e 2-7. No segundo jogo do dia, frente aos polacos, Portugal dominou do início ao fim, terminado com o placard de 9-4. No último encontro, e já com a qualificação garantida para a final, Portugal venceu a seleção da Andaluzia por 14-12. Destaque para as estreias de Filipe Batista e Carlos Gomes ao serviço da Seleção Nacional.Hoje, a Polónia irá defrontar a seleção da Andaluzia no jogo de apuramento do 3.º e 4.º classificados. Na final, Portugal volta a defrontar a Bélgica.Portugal – Bélgica 11-7Polonia – Andaluzia 11-11Bélgica – Andaluzia 10-8Portugal – Polonia 9-4Portugal – Andaluzia 14-12Polonia – Bélgica 1-6