Goalball: Portugal vence Bélgica e conquista Blind Games

A seleção nacional masculina de goalball conquistou a 2ª edição dos Blind Games, torneio internacional que decorreu este fim de semana em Paredes. Portugal venceu a Bélgica (5.º classificada nos Jogos Paralímpicos de Tóquio) por 13-4.Fábio Oliveira com 7 golos, João Mota com 5 golos e Filipe Batista com 1 golo foram os marcadores por Portugal.No jogo do 3.º e 4.º lugares, a seleção da Andaluzia superou a Polonia por 11-10.Portugal – Bélgica 11-7Polónia – Andaluzia 11-11Bélgica – Andaluzia 10-8Portugal – Polónia 9-4Portugal – Andaluzia 14-12Polónia – Bélgica 7-83º e 4º lugar: Andaluzia – Polónia 11-10Final:Portugal–Bélgica 13-4Atletas: Fábio Oliveira, Alexandre Almeida, João Mota, Carlos Gomes, Fábio Barbosa e FilipeBaptista;Equipa Técnica: Márcia Ferreira, Alexandre Dias, Catarina Teixeira, Rita Vicente, BeatrizBonfim, Tomás Marques e Gonçalo Augusto