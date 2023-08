Governo assegura que verbas da Santa Casa para apoio ao desporto estão garantidas até 2024

O Governo garantiu esta quarta-feira, através de um comunicado divulgado pela Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, que os apoios e patrocínios da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML) ao desporto se vão manter em 2023 e 2024, sendo que, neste último, estes serão assegurados também pelo Governo.Recorde-se que os cortes da SCML aos desporto tinham, nos últimos dias, gerado uma crescente preocupação no impacto da participação portuguesa nos Jogos Olímpicos de Paris'2024.1. Patrocínios concedidos pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a entidades desportivas mantêm-se em 2023.2. Em 2024, os referidos patrocínios continuarão igualmente em vigor, sendo, nesse ano, assegurados tanto pela Santa Casa como pelo Governo.PLANO DE PATROCÍNIOS DA SANTA CASA MANTÉM-SERealizou-se hoje a reunião entre o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e a Provedora da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa a propósito da revisão do plano de patrocínios da SCML, uma revisão transversal a vários setores. No que diz respeito aos patrocínios concedidos às entidades desportivas importa desde logo salientar que os mesmos se irão manter em 2023. Já em relação a 2024, os referidos patrocínios serão igualmente mantidos, sendo então assegurados tanto pela SCML como pelo Governo. De sublinhar, por fim, que nenhum destes patrocínios está relacionado com os programas Olímpico e Paralímpico".