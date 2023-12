Gustavo Ribeiro defende título na final da Super Crown de skateboarding

O português Gustavo Ribeiro apurou-se no sábado para a final do Super Crown da Street League Skateboarding (SLS), a decorrer no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, no Brasil, e vai defender o título conquistado em 2022.Gustavo Ribeiro, que participou nos Jogos Olímpicos de Tóquio2020, marcará presença entre os seis finalistas, que se apuraram entre 30 participantes nas semifinais, e em que o melhor desempenho pertenceu ao francês Vincent Milou, com um total de 35,4 pontos.

A final, à qual o português chegou com a menor pontuação (24,9), conta ainda com os brasileiros Felipe Gustavo (35,2) e Giovanni Vianna (34,8), o canadiano Ryan Decenzo (33,4) e o norte-americano Maurio McCoy (28,8).

A surpresa, pela negativa, foi a eliminação do norte-americano e maior campeão da história da SLS Nyjah Houston, que sentiu a pressão de Giovanni Vianna na segunda bateria e acabou por ficar na terceira posição, fora da final.

No setor feminino, marcam presença na final a brasileira Rayssa Leal (30,5), campeã em título, as japonesas Nishiya Momiji (27,3), Uemura Aoi (24,0) e Oda Yumeka (23,0), a australian Chloe Covell (28,8) e a norte-americana Paige Heyn (25,9).