Gustavo Ribeiro falha final da etapa de Sydney da Street League Skateboarding

O português Gustavo Ribeiro falhou este sábado a qualificação para a final da terceira etapa Street League Skateboarding, prova da World Skate, que se disputou em Sydney e foi vencida pelo brasileiro Felipe Gustavo.

Gustavo Ribeiro precisava de vencer o grupo um da fase de eliminação, ou de ser o melhor segundo classificado, mas terminou no terceiro lugar, com um total de 25,40 pontos, vendo o japonês Kairi Netsuke avançar para a final, com 34,90.

Felipe Gustavo foi o mais forte na discussão pelo triunfo na prova australiana, impondo-se aos norte-americanos Dashawn Jordan e Nyjah Huston, segundo e terceiro colocados, respetivamente, tornando-se, aos 32 anos, o atleta mais velho a vencer uma prova desta liga.