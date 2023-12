Gustavo Ribeiro fica em 3.º na final do Super Crown de skateboarding

Gustavo Ribeiro foi este ano 3.º na final do Super Crown de skateboarding, disputada em São Paulo, falhando a revalidação do título conquistado no Rio de Janeiro.

O olímpico português, de 22 anos, entrou bem na final, obtendo a melhor nota, mas depois os nervos tomaram conta de si, cometendo erros que foram fatais. Terminou com 27.1 pontos, atrás do francês Vincent Milou (segundo com 36.3) e do brasileiro Giovanni Vianna, que venceu em casa com 36.4 pontos.

Também em femininos o título ficou no Brasil, com Rayssa Leal a coroar-se vencedora.

As atenções viram-se agora para o Mundial de Street, em Tóquio (de 10 a 17 deste mês), prova que dá pontos importantes na qualificação para Paris’2024, onde Gustavo Ribeiro procura a segunda participação em Jogos Olímpicos, depois da estreia precisamente em Tóquio’2020.