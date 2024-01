Hóquei em campo: agressões em jogo sub-15 chegam a tribunal

A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto revelou que enviou para o Tribunal de Família e Menores a agressão de um jogador a um adversário num jogo do escalão sub-15. "A respeito do jogo entre o GD Viso e o AD Lousada, no Pavilhão do Viso, a contar para a 5.ª jornada da Fase de Apuramento – Zona Norte, Campeonato Nacional de Hóquei Indoor Sub15, competição organizada pela Federação Portuguesa de Hóquei, face à dimensão pública e repercussão das notícias difundidas de alegadas agressões entre jogadores, estando em causa factos tipificados como crime e atendendo ao escalão etário do evento desportivo, a Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD) encaminhará para o Procurador junto do Tribunal de Família e Menores competente todo o expediente e informação apurada que se afigure útil para a prossecução da justiça", refere a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto em comunicado.O incidente foi denunciado pelo presidente da Federação Portuguesa de Hóquei, Bruno Santos, que ao nosso jornal revelou ainda que o jovem agredido teve de ser assistido no hospital , após ter levado um saco no nariz.