Hóquei no gelo: equipa portuguesa Luso Lynx disputa 1.ª jornada da Liga Andaluz

Os Luso Lynx, equipa filiada na Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDI – Portugal) participa este fim-de-semana, em Granada, na primeira jornada da Liga Andaluza de hóquei no gelo, realizando três jogos: na sexta-feira frente aos Granada Grizzlies, sábado com os Grizzlies (equipa sub-21) e domingo com os Costa Bulls.





Na bagagem, os Luso Lynx levam um quarto lugar da Liga Andaluz na época 2017/18 e, segundo a team manager Cristina Lopes, o objetivo será sempre " melhor possível": "As aspirações desta equipa passam, antes de mais, por divulgar a modalidade e trazer mais gente para o hóquei no gelo. Mas no que diz respeito a este torneio, desejamos sempre o primeiro lugar."Metas que esbarram apenas em dificuldades estruturais de uma modalidade que em Portugal dá os primeiros passos. "A grande dificuldade é a falta de uma pista de gelo permanente. Enquanto isso não é possível, treinamos no pavilhão do Hockey Clube Sintra com patins em linha ou em pistas de gelo temporárias em centros comerciais. Mas o talento existe e um treinador com experiência também", atira a luso canadiana de 53 anos referindo-se a Jim Aldred, que o ano passado chegou a treinar duas equipas na Suécia, com destaque para o Lycksele, que promoveu à segunda divisão sueca.