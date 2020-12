Hóquei no gelo esconde horrores: ex-jogadores da liga canadiana denunciam abusos

É mais um escândalo de abusos ligado ao desporto. Cerca de uma dezena de ex-jogadores de hóquei no gelo apresentaram uma queixa conjunta no Tribunal de Ontário por abuso e assédio que os rookies da liga canadiana durante décadas sofreram às mão de alguns veteranos, de forma consentida por treinador e dirigentes da própria federação.





Os denunciantes, ex-jogadores, têm entre 27 e 57 anos e, segundo avança o canal canadiano TSN, afirmam ter sofrido abusos sexuais e outros comportamentos abusivos por parte dos veteranos. Descrevem que "os mais novos eram sodomizados com tacos de hóquei", "forçados a masturbar e ejacular para uma fatia de pão e forçados a comer", a "ter sexo com prostitutas enquanto o resto da equipa assistia".São também denunciadas agressões, com os treinadores a fazerem parte da ação. Segundo denunciam os ex-jogadores, entre os quais Doug Smith, rookie em 1979/80, e Fred Ledlin, que jogou entre 1980 e 1984, também durante os treinos, os jogadores cuspiam, urinavam, defecavam e obrigavam os mais novos a uma luta, episódios que teriam sempre o consentimento dos treinadores.São relatos que descrevem um verdadeiro cenário de horror. "Ser um jogador de primeiro ano era como estar na linha da frente de uma guerra, em que é o alvo, disparavam e não tens onde te esconder", descreve Doug Smith, recordando um dos episódios mais aterrador que viveu: "Estava no balneário, apanharam-me e vendaram-me os olhos. Os jogadores mais velhos seguraram-me, amarraram e tiraram-me as roupas. Estava nu. Raparam-me os genitais. Bateram-me. Atiraram-me com água quente e fria. Besuntaram os meus genitais com Rub A535. Foi assustador e extremamente doloroso".