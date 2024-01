IPDJ não desvaloriza situação no Jamor

O IPDJ voltou a reconhecer problemas no CAR do Jamor, tendo o seu presidente, Vítor Pataco, revelado à Lusa que na reunião do Conselho Nacional do Desporto teve a oportunidade de esclarecer os diversos parceiros sobre a situação, assegurando que ficaram "tranquilos e vão acompanhar a situação" e que o IPDJ "não está a desvalorizar" qualquer das ocorrências.