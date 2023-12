IPDJ reconhece problemas do Jamor mas diz que estão a ser resolvidos

O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) divulgou um comunicado reconhecendo a existências de alguns problemas no Complexo do Jamor, mas que os mesmos estão a ser solucionados. Esta reação surge depois de Bessone Basto, antigo atleta olímpico e presidente do Algés e Dafundo, ter revelado à CMTV a presença de baratas e percevejos no Centro de Estágio e Residência de Atletas do Centro Alto Rendimento (CAR Jamor) e no Centro Desportivo Nacional do Jamor (CDNJ).Eis o comunicado do IPDJ na íntegra."O Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) repudia veementemente as recentes declarações do presidente do Sport Algés e Dafundo, Bessone Bastos, à Correio da Manhã TV, acusando o IPDJ de incúria relativamente à presença de baratas e percevejos no Centro de Estágio e Residência de Atletas do Centro Alto Rendimento (CAR Jamor) do Centro Desportivo Nacional do Jamor (CDNJ).Na reportagem foram misturados diferentes assuntos e diferentes instalações.A situação do controlo de pragas é do conhecimento do IPDJ e tem vindo a ser acompanhada quer pelo Instituto, quer pela empresa de controlo com a qual o CDNJ tem contrato, numa base de ação regular e preventiva.Desde o dia 28 de novembro de 2023 que, no âmbito desse permanente acompanhamento, foram realizadas nove intervenções, em dias diferentes, cinco para baratas e quatro para percevejos. Relativamente à questão dos percevejos, foi detetado um caso e prontamente desinfestado.Foi ainda feita referência a um episódio de intoxicação alimentar referindo-se a 17 casos. A situação reporta-se ao dia 30 de novembro, quando oito atletas solicitaram apoio médico do CAR Jamor relativo queixas gastrointestinais, mais quatro encontrados por inquérito posterior.O CAR Jamor pediu junto da empresa de confeção de refeições a efetivação dos normais procedimentos de correção, nomeadamente a avaliação bacteriológica das refeições do dia anterior. Os resultados dessas análises foram negativos quanto à presença de elementos contaminadores e que se encontravam em conformidade com os parâmetros analíticos recomendados pelas entidades oficiais.Em virtude deste contexto, o IPDJ lamenta as irresponsáveis declarações proferidas, potencialmente geradoras de alarme social numa unidade orgânica que prima pela otimização das condições de treino em todas as suas dimensões, junto dos seus utentes, na maioria atletas de alto rendimento.Mais se lamenta o facto de a reportagem ter sido feita nas imediações do CAR Jamor, designadamente na Avenida Pierre Coubertin, sem que a jornalista tenha tido o cuidado de ouvir o IPDJ, cumprindo uma das regras mais básicas do jornalismo de dar direito ao contraditório, ouvindo apenas o presidente do Sport Algés e Dafundo.O IPDJ está a avaliar a possibilidade de recorrer às instâncias próprias para se defender do ataque ao seu bom nome, bem como dos profissionais que o compõem".O nosso jornal apurou, entretanto, que a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) procedeu a uma contra ordenação "por falta de requisitos de higiene".